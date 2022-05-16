Москва, 16 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать Госинформнадзор для защиты персональных данных граждан от преступников и зарубежных спецслужб, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Требования в этой сфере должны разработать Минцифры и спецслужбы, а для их исполнения проводить инспекции по информационной безопасности. Возможно, есть смысл наделить нужными полномочиями Роскомнадзор или создать отдельный постоянно действующий орган в рамках министерства — Госинформнадзор, по аналогии с инспекциями пожарного и санитарного надзора», — предложил Миронов.

При этом, по его мнению, должна быть повышена ответственность за утечку данных.

Фракция готова разработать и внести соответствующие поправки в законодательство, которые гарантируют обеспечение национальных интересов в этой важной сфере, заверил парламентарий.

В качестве аргумента Миронов привел данные Минобороны РФ и спецслужб, которые убедительно показывают, что в соседней Украине лаборатории по заказу США целенаправленно вели работы по созданию биологического оружия избирательного действия, направленного против отдельных национальностей и рас.

«Не сложно догадаться, против каких именно. Для этого у представителей братского нам народа собирали многочисленные анализы, которые потом отправляли за рубеж», — напомнил он.