Брянск, , 10:09 — REGNUM Соболезнования по поводу кончины руководителя управления Федерального казначейства по Брянской области Игоря Макаревича выразили вечером 15 мая в правительстве региона.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Глава ведомства скончался на 55-м году жизни. На протяжении многих лет он курировал финансово-экономический сектор в Главном управлении по делам ГО и ЧС региона, с 2002 по 2021 годы был заместителем руководителя Брянского управления Федерального казначейства.

На пост руководителя регионального управления казначейства Игорь Макаревич был назначен 1 сентября 2021 года.