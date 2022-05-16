Москва, 16 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В 2022 году Московский урбанистический форум состоится в новом выставочном формате, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский урбанистический форум-2018

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, для участия в Moscow Urban Forum 2022 приглашены иностранные делегации и гости.

Урбанфорум пройдет в «Манеже» с начала по конец августа. Москвичи и гости столицы узнают о градостроительных проектах столицы

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Московский урбанистический форум в 2021 году из-за угрозы распространения коронавируса прошел в смешанном формате — в офлайн и онлайн.

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