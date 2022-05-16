Таллин, , 10:01 — REGNUM

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

В понедельник, 16 мая, на территории Эстонии начались крупнейшие региональные учения Прибалтики «Ёж 2022» с участием более 15 000 военнослужащих из 10 стран-членов НАТО. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные внешние угрозы, говорится в сообщении. Важность учений для блока НАТО подчеркивает тот факт, что в них будут задействованы национальные ракетные силы США, Великобритании и Польши, а также привлечены более 7 000 резервистов Сил обороны Эстонии.

География учений охватывает территорию от датского острова Борнхольм до северной Латвии и эстонского острова Сааремаа.

Традиционные весенние учения на территории Эстонии проводятся с привлечением стран НАТО с 2002 года. Ранее они носили название «Весенний шторм».