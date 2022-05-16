Владивосток, 16 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Приморье присоединилось к федеральной программе «Учитель для России» — с 1 сентября она начнет работать в школах Владивостока. Суть программы в том, что профессионалы из разных сфер могут стать учителями в школах на два года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

(сс) Alexas Fotos Учитель

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Набор участников идёт до 31 мая.

«Учитель для России» работает в школах, где не хватает педагогов. Таким образом, организаторы намерены преодолеть проблему образовательного неравенства, которая особенно ощутима в регионах России. Программа работает в России с 2015 года, ее миссия сформулирована в девизе: «Каждый ребёнок станет автором своей жизни».

Программой предлагается участнику переехать в другой город, село или деревню на два года и преподавать в местной школе любимый предмет. Работает «Учитель для России» в восьми регионах: Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Нижегородской и Новосибирской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, а теперь и в Приморье.

С 1 сентября в программе примут участие почти десять школ Владивостока, а организаторы планируют привлечь и подготовить до 30 новых учителей.

Единственное обязательное условие — это оконченное высшее образование по любой специальности. Каждый участник пройдёт качественное интенсивное обучение, а через два года работы в школе получит диплом НИУ ВШЭ о профессиональной переподготовке.

«Учитель для России» предоставляет всем участникам финансовую поддержку, оплату аренды жилья на новом месте, постоянную поддержку кураторов, менторов и методистов, а также большого сообщества единомышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, современная школа должна в первую очередь давать знания, в этом уверены 83% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).