Лос-Анджелес, США, , 10:00 — REGNUM Дэниел Роберт Эльфман, написавший музыку к анимационной картине «Кошмар перед Рождеством» (The Nightmare Before Christmas), объяснил, почему её поклонники вряд ли увидят сиквел. Об этом 16 мая сообщает портал Comicbook.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время общения с журналистами композитор сказал, что не думает, что «Кошмар перед Рождеством» когда-нибудь получит продолжение. Он пояснил, что режиссёр Тим Бёртон, продюсировавший мультфильм, не хотел возвращаться к этой истории, поскольку считал её законченной. При этом Эльфман отметил, что Голливуд непредсказуем и проект сиквела может получить «зелёный свет», если кто-то придумает хорошую идею для сценария. Музыкант добавил, что в этом случае он ухватится за возможность вернуться в мир картины.

Напомним, премьера кукольного анимационного фильма «Кошмар перед Рождеством» режиссёра Генри Селика состоялась 15 октября 1993 года. Лента собрала в США $75 млн (при бюджете $18 млн) и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

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