Лос-Анджелес, США, 16 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Дэниел Роберт Эльфман, написавший музыку к анимационной картине «Кошмар перед Рождеством» (The Nightmare Before Christmas), объяснил, почему её поклонники вряд ли увидят сиквел. Об этом 16 мая сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Во время общения с журналистами композитор сказал, что не думает, что «Кошмар перед Рождеством» когда-нибудь получит продолжение. Он пояснил, что режиссёр Тим Бёртон, продюсировавший мультфильм, не хотел возвращаться к этой истории, поскольку считал её законченной. При этом Эльфман отметил, что Голливуд непредсказуем и проект сиквела может получить «зелёный свет», если кто-то придумает хорошую идею для сценария. Музыкант добавил, что в этом случае он ухватится за возможность вернуться в мир картины.

Напомним, премьера кукольного анимационного фильма «Кошмар перед Рождеством» режиссёра Генри Селика состоялась 15 октября 1993 года. Лента собрала в США $75 млн (при бюджете $18 млн) и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».