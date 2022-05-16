Чебоксары, 16 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве многоквартирного жилого дома в жилищном комплексе «Ривьера». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Правоохранители полагают, что в Чебоксарах вечером 6 апреля 2022 года при возведении многоквартирного дома по площади Речников с 16-го этажа сорвался и упал на находившегося внизу рабочего. В ведомстве отмечают, что строитель скончался на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

По данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

По делу назначен ряд экспертиз, изъята документация об охране труда, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту происшествия на кондитерской фабрике: работнице цеха оторвало кисть правой руки.

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