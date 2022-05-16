Донецк, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 314 человек и в том числе — 50 детей. Об этом 16 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08:00 15 мая до 08:00 16 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 314 человек, включая 50 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 32 638 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике был обстрелян из «Града».