Сеул, 16 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Южнокорейская пилотажная группа «Черные орлы» (Black Eagle) примет участие в трех международных авиашоу в Великобритании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с 9 по 22 июля специальное южнокорейское подразделение примет участие в Southport Air Show, Royal International Air Tattoo и Farnborough Airshow.

Одна из целей участия — продвижение самолётов южнокорейского производства.

Известно, что в последний раз пилотажная группа участвовала в британском шоу в 2012 году. Позже она принимала участие в шоу в Сингапуре и Малайзии.

На предстоящих авиашоу 12 пилотов Black Eagles на восьми сверхзвуковых учебно-тренировочных самолётах Т-50B покажут красочное представление. После посещения Великобритании группа планирует посетить ещё 13 стран, в том числе Польшу, Словакию, Египет и Филиппины.