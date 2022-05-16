Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные выманили у пенсионера 1 млн рублей. Мошенники подстроили аварию и угрожали пенсионеру уголовной ответственностью, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел 15 мая. Своей жертвой злоумышленники выбрали автомобилиста 1955 года рождения. Когда тот двигался по одной из улиц Екатеринбурга с ним поравнялся другой автомобиль. Водитель сообщил, что пенсионер якобы сбил человека и скрылся с места ДТП. Мужчина вышел из машины и обнаружил гражданина, сидящего на дороге. Пенсионер предложил «пострадавшему» отвезти того в ближайший медпункт.

Уже в салоне автомобиля гражданин представился полковником СКР и потребовал от мужчины 3 млн рублей якобы за разбитые дорогие часы. Пенсионер, испугавшись ответственности, передал мошенникам 1 млн рублей, все деньги, которые имел.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полиции призывают свердловчан быть внимательными и советоваться с родственниками перед любым переводом денег.