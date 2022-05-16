Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM Находящийся под стражей экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на ответ из Генпрокуратуры республики.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (превышение власти)», — говорится в сообщении от ведомства.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, может достигать 15 лет лишения свободы. Также тюремное заключение может сопровождаться конфискацией имущества.

Напомним, Бектанова задержали в феврале. Его уволили после январских протестов, охвативших ряд городов Казахстана. Ранее сообщалось, что его подозревают в совершении преступления по статье 452 УК, предусматривающей бездействие.