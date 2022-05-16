Москва, 16 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Иранская сторона передала России «карту сотрудничества» в нефтегазовой сфере, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

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По его словам, Москва и Тегеран по в результате переговоров пришли «к хорошим решениям» в стратегических областях нефтегазовой отрасли. Это сферы добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии, а также передача оборудования и технологий.

«Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации», — отметил Джалали в интервью РИА Новости.

Он добавил, что серьёзное рассмотрение направлений сотрудничества с Россией в различных сферах энергетики включено в рабочую повестку правительства Ирана.

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