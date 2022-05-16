Черкесск, 16 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии закрыт последний госпиталь, где оказывалась помощь пациентам с COVID-19. Он был расположен на базе городской клинической больницы в городе Черкесске и работал практически с первых дней пандемии. Теперь больница начала функционировать в штатном режиме для приема стационарных больных по профилям, сообщили в оперативном штабе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом для оказания помощи пациентам с коронавирусом оставлено отделение на 20 коек. Оно полностью изолировано от остальных отделений больницы. Как отметили в оперативном штабе, ковидный госпиталь на базе Черкесской горбольницы являлся самой крупной медорганизацией в республике и за время пандемии вылечил около 9 тыс. человек.

Всего в Карачаево-Черкесии за два года было выявлено 45 947 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 44 734 пациента. Не удалось справиться с болезнью 984 жителям региона. За последнее время число заболевших резко снизилось, 15 мая в регионе было выявлено всего восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.