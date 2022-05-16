Барнаул, 16 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 16 мая объявило о высокой пожароопасности. По данным Алтайского гидрометцентра, в период с 17 по 20 мая 2022 года в большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами высокая пожароопасность (4 класс).

22.mchs.gov.ru Природный пожар в Алтайском крае

«Нельзя жечь траву, сухую растительность, мусор, разводить костры, жарить шашлыки и так далее. В сухую и ветреную погоду пожар разгорается очень быстро. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей», - напоминают спасатели.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю принимаются меры по стабилизации пожарной обстановки. Проводятся рейды с использованием беспилотной авиации. На базе главка организована работа постоянно действующего оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 14 мая, в Алтайском крае ликвидировано 70 пожаров, 11 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 3 пожара. Спасено 28 человек, погибших нет.

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