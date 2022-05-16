Улан-Удэ, , 09:56 — REGNUM В Бурятии правоохранители объявили в розыск 13-летнего подростка, который днём 15 мая ушёл из дома в селе Эрхирик и не вернулся. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Пропавший ребенок

Мальчик азиатской внешности, ростом 140 см, худощавого телосложения, носит очки. Был одет в чёрные кроссовки и брюки, а также тёмно-синюю толстовку с голубыми лампасами.

«Ранее не уходил. На учете в ПДН не состоит. При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении просим сообщить в полицию», — добавили в ведомстве.