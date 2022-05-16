Харьков, Украина, 16 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Росгвардейцы изъяли у националистов на Украине вооружение иностранного производства, сообщили ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе ведомства. Спецназовцы обнаружили противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы в результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области.

пресс-служба Росгвардии под Харьковом

Отмечается, что среди изъятых образцов вооружения — ручные противотанковые гранатомёты RPG-76 польского производства, чешские RPG-75, противотанковые одноразовые гранатометы шведского производства AT4, британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.