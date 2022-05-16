Хвалынский район, Саратовская область, , 10:03 — REGNUM На территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области с 17 по 21 мая пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада». Его участниками станут порядка 700 человек из всех регионов Поволжья, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Палаточный лагерь

На девятую «Туриаду» соберутся победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Проживать участники лагеря будут в палаточном городке.

В программу мероприятия вошли соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также конкурс туристических маршрутов. Сильнейший участник впервые получит грант в размере до 400 тыс. рублей.

Также в рамках лагеря подведут итоги окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. В общий зачет «Туриады» войдут результаты соревнований ПФО по лыжному туризму, прошедшие в феврале в Йошкар-Оле (республика Марий Эл).

Торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря состоится 20 мая с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В этот день на кубок Приволжского федерального округа проведут командную эстафету на пешеходной дистанции.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году «Туриаду» посетили более 600 ребят.

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