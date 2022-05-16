Донецк, 16 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике был обстрелян из «Града». Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

Очередная атака зафиксирована в 9:35, рассказали в представительстве СЦКК. С украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк.