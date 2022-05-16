Москва, 16 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. На предыдущей неделе биткоин достиг минимальной отметки с декабря 2020 года, из наблюдавшихся до старта активной фазы роста криптовалютного рынка — $24,6 тысячи, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Сейчас криптовалюты пытаются отыграть падение, но, так как фундамент для смены настроений на рынке отсутствует, ожидать долгосрочного роста цен не стоит.

По всей видимости, уже в самом скором времени мы увидим очередную попытку добраться до уровня в $20 тысяч.

Главная проблема все та же — в текущих условиях инвесторы предпочитают держать свои средства в наиболее безопасных активах вроде доллара и золота, в то время как рисковые инструменты особым спросом не пользуются.

Криптовалюты и акции технологических компаний сильно коррелируют, и рост только одного сегмента из двух кажется невозможным. При этом инвесторы избавляются от бумаг технологических компаний с настроенными бизнес-процессами и высокими показателями выручки, которые в будущем имеют все шансы достигнуть размеров Google и Amazon.

Понятное дело, в таких условиях абстрактным цифровым активам в портфеле вряд ли найдется место.

Участники рынка ожидают, что ФРС США продолжит агрессивно повышать процентные ставки в рамках борьбы с инфляцией, которая держится на высоких отметках.

Кроме того, все прекрасно понимают, что продовольственные цены продолжат оставаться на повышенном уровне даже после замедления инфляции до желаемых 4%.

Иными словами, мы имеем высокие темпы роста цен, от которых страдает население и в конечном итоге бизнес, и, с другой стороны, изъятие ликвидности, мешающее поддерживать фондовые активы на текущих отметках», — пояснил эксперт.

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