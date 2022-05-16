Москва, 16 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В 2021 году наиболее часто участниками ДТП в пьяном виде в РФ были мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, которые до этого уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это 16 мая следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

«В девяти из 10 ДТП с участием водителей с признаками опьянения (за рулем находились) мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30-39 лет», — приводит текст обзора МВД РФ ТАСС.

Кроме того, отмечается, что у большей части попавших в автомобильную аварию в пьяном виде водителей среднее или среднее специальное образование и указывается, что в минувшем году людьми с ученой степенью не было совершено ни одного ДТП в состоянии опьянения.

«Почти в трех четвертях (случаев) ДТП с участием водителей с признаками опьянения они ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — также указывается в обзоре.

Помимо того, уточняется, что в авариях с участием ранее лишенных права управления транспортным средством водителей свыше 40% из них были с признаками опьянения, также имели признаки опьянения 43,8% водителей, попавших в ДТП, из числа ранее привлеченных к уголовной ответственности.

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