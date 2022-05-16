* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:53 — REGNUM Родственники двух иранских политических беженцев в Кабуле сообщили об их аресте талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Арест Fokusutama.com

Они заявили телеканалу Afghanistan International, что около 20 спецназовцев «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дом Хемаюна Зареана и Камаля Хакки и увезли их с завязанными глазами в неизвестном направлении.

Хумаюн Зареан, иранский музыкант и политический деятель, восемь лет назад бежал в Афганистан. Камаль Хакки, курдский политический деятель и противник Исламской Республики Иран, укрылся в Афганистане четыре года назад.

Родственники двух беженцев сообщили Afghanistan International, что они получили вид на жительство и убежище в Афганистане посредством Верховного комиссара ООН по делам беженцев и проживают в Афганистане на законных основаниях. Согласно этим источникам, Хумаюн Зареан жил со своей семьёй в многоквартирном доме в Кабуле.

По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскали дома обоих беженцев, затем завязали им глаза и увезли.

Зареан несколько лет прожил в лагере беженцев в Кабуле и объявил голодовку, потому что УВКБ ООН игнорировало его дело. Их родственники говорят, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, особенно после убийства ещё одного иранского беженца в Кабуле, они жили в страхе и редко выходили из дома.

Сообщается, что несколько месяцев назад в Кабуле был убит иранский политический беженец Саади Халеди.

Семьи арестованных глубоко обеспокоены тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут экстрадировать их в Иран. Они также обеспокоены своим дальнейшим пребыванием в Афганистане. Ни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни ООН пока не дали никаких комментариев.