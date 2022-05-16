Ярославль, 16 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков попрощался с ярославцами и поблагодарил их за работу. Свой пост чиновник опубликовал в личном телеграм-канале.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава столицы региона уходит в отставку.

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы. За три с половиной года управления городом сделано немало. Я стремился не увеличивать долговую нагрузку на городской бюджет, а оперировать имеющимися средствами. И нам в условиях жесткой финансовой дисциплины удавалось не только решать застарелые проблемы, но и двигаться вперед — открывать новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, реализовывать важные для города инфраструктурные проекты. Мы вывели на новый уровень качество городской уборки, закупили беспрецедентное количество техники для очистки улиц и благоустройства города. Не буду останавливаться на цифрах — они есть в отчетах мэрии. Конечно, в нашей работе были и ошибки — от них никто не застрахован. Но все это время мы жили интересами Ярославля, и я горжусь тем, что работал на благо этого прекрасного города», — написал Владимир Волков.

Экс-мэр отметил, что благодарен ярославцам.

«Хочу поблагодарить ярославцев за поддержку, помощь, советы и конструктивную критику. Особая благодарность коллегам, с которыми мы вместе работали, с кем взаимодействовали. Спасибо за преданность городу, за трудолюбие и за то, что отдавались делу целиком. Я призываю всех и дальше работать с такой же самоотдачей. Отдельно хочу поблагодарить бывшего губернатора региона Дмитрия Юрьевича Миронова за поддержку многих проектов по развитию города (значительная часть из них реализуется и сейчас), а также помощь в решении городских проблем. Он всегда откликался на наши просьбы и проявлял внимание ко всем аспектам жизни Ярославля», — отметил чиновник.

В завершение Волков выразил уверенность в том, что в городе всё будет хорошо.

«Я верю, что у этого города прекрасное будущее. Потому что здесь живут люди, которые любят Ярославль и готовы развивать его, бережно сохраняя великую историю этого города. Я покидаю его не без грусти, но с огромной благодарностью и уважением к ярославцам. И любовью к Ярославлю — это чувство во мне никогда не угаснет», — подчеркнул экс-мэр.

Кто будет руководить городом до официального назначения нового главы, пока неизвестно.