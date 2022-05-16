Пермь, , 09:52 — REGNUM В отношении учредителя некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева, возбудили новое административное дело. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Штраф Uriston.com

Против Жебелева составлен ещё один протокол за дискредитацию российской армии. Причиной названы три поста во «В Контакте». Жебелев отметил, что в постах в том числе процитированы высказывания президента России Владимира Путина.

Как уж сообщало ИА REGNUM, ранее главу благотворительного фонда привлекали к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого». Тогда Жебелева оштрафовали на 30 тыс. рублей.

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