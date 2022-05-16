Стокгольм, , 10:01 — REGNUM Сегодня, 16 мая, правительство Швеции примет окончательное решение по вопросу возможного вступления страны в НАТО. По мнению главы отдела политики безопасности Шведского агентства оборонных исследований Майка Виннерстига, если Турция не будет отчаянно возражать против вступления скандинавской страны в альянс, то процесс ратификации заявки может занять всего лишь считанные месяцы. Об этом он заявил 16 мая в эфире телеканала SVT.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это реалистично, что на это уйдет несколько месяцев, если все пойдет как надо и Турция не будет особо возникать. Мы может уже достичь завершения этого процесса в начале или середине осени», — сказал Виннерстиг.

Ранее власти Турции дали понять, что недовольны потенциальным членством Швеции в НАТО из-за поддержки шведским правительством курдов. Однако Виннерстиг не верит, что Анкара наложит вето на попытку Стокгольма вступить в альянс.

«Турции придется заплатить чрезвычайно высокую цену за свое вето и блокировку этого процесса», — добавил эксперт.

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