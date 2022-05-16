Москва, 16 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Власти Ирана намерены увеличить импорт зерна из России, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

Он напомнил, что в 2021 году Иран, импортировав 7 млн тонн российского зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из России.

«В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 млн тонн зерна и масличных культур», — сказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что спрос на российскую пшеницу остается высоким, и признаков снижения экспорта не наблюдается.

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