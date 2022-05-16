Челябинск, 16 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Челябинске 15 мая состоялся пасхальный крестный ход. Об этом сообщили журналистам в Челябинской митрополии.

Николай Рерих. Русская Пасха. 1932

Верующие прошли от Свято-Симеоновского кафедрального собора. Маршрут пролегал по Свердловскому проспекту к храму святого благоверного князя Александра Невского, расположенному на Алом поле. По подсчётам организаторов, участие в мероприятии приняли 10 тыс. человек.

Митрополит Алексей заявил в своей проповеди, что «Мы сильны, когда едины». Он также отметил, что Урал всегда называли опорным краем державы, и неслучайно Челябинск получил звание Города трудовой доблести. «Мы сохраняем дух наших предков!» — подчеркнул Алексей.