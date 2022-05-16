Таллин, 16 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. 16 мая в Эстонии начались учения НАТО «Ёж-2022». В маневрах принимают участие около 15 000 человек из 14 стран, что делает их одними из крупнейших в стране с 1991 года. Об этом написала британская The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Журналисты подчеркивают, что учения в Эстонии являются одними из нескольких, которые НАТО сейчас проводит по всей Европе. В альянсе подчеркивают, что учения проводятся не из-за последних событий на территории Украины. Однако многие СМИ отмечают, что контекст военных маневров изменился в новой ситуации в области европейской безопасности.

«Это регулярные учения…, но они противодействуют любым недоразумениям относительно нашей готовности защищать каждый дюйм территории наших союзников», — говорится в пресс-релизе официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.