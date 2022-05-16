Уфа, , 09:56 — REGNUM Реконструкцию новой автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка от села Караидель до села Тастуба в Караидельском и Дуванском районах Башкирии намерены завершить до конца 2022 года. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строительство дороги ru.torange.biz

Работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность дороги составляет 60,9 км, а общая стоимость объекта — свыше четырех млрд рублей.

Сообщается, что в работах задействованы 180 единиц дорожно-строительной техники, специалисты работают в две смены.

«Это один из крупнейших региональных проектов, который направлен на развитие северо-востока нашей республики», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктора Жулькова.

Отмечается, что дорожники уже заасфальтировали 22,6 км автодороги в два слоя, а также выполнили устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 14,3 км. До конца сентября дорожники намерены завершить строительство нового моста через реку Большая Бердяшка. Сдать автомобильную дорогу они планируют в декабре 2022 года.