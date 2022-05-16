Стокгольм, , 09:53 — REGNUM Члены парламента Швеции 16 мая приступят к последним дебатам по вопросу вступления страны в НАТО. Как замечает корреспондент телеканала SVT Кристоффер Торнмальм, обсуждения в риксдаге будут проходить в спокойной манере, поскольку между партиями наблюдается невиданный консенсус.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Я думаю, что мы столкнемся с редко возникающим консенсусом в период довольно бурного созыва риксдага», — отметил журналист.

В то же время некоторые лидеры партий выскажут свое недовольство тем анализом безопасности, который был представлен на этой неделе и предполагаемым решением о подаче заявки в НАТО. Ими будут лидер «Левых» Нуши Дадгостар и лидеры «Зеленых» Мэрта Стеневи и Пер Болунд.

По словам Торнмальма, две главные партии Швеции «Умеренные» и «Социал-демократы» покажут свое единство в ходе дебатов, чтобы продемонстрировать России, что решение по НАТО в скандинавской стране принимается при широком консенсусе.

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