Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Обуховский завод в Северной столице разработал промышленный 3D-принтер, который целиком состоит из отечественных комплектующих. Этому предшествовало создание еще одного учебного устройства. Об этом 16 мая сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Антонова ИА REGNUM 3D принтер

Принтер под названием «Гелиос» сейчас используют в Центре детского технического творчества Обуховского завода. Это устройство было разработано непосредственно для образовательных проектов. Петербургский 3D-принтер является единственным устройством из подобных, включенным в реестр рекомендованных Минпромторгом.

Принтер является ещё одним шагом к импортозамещению. Большинство его частей произвели в России. Среди них управляющая плата, процессор и программное обеспечение.

Отличительной характеристикой отечественного устройства по сравнению с зарубежными является вместительная внутренняя камера. Размеры камеры позволяют создавать различные габаритные проекты.

На Обуховском заводе пошли дальше и уже разработали усовершенствованную модель, 3D-принтер «Ларец». Если сфера применения «Гелиоса» ограничивалась образовательными проектами, то новое устройство уже можно применять в промышленности.

«В отличии от «Гелиоса», где была цель обеспечить безопасность детей, этот принтер поддерживает постоянную температуру внутри рабочей камеры порядка 160 градусов. Имеет температуру экструзии до пятисот градусов. И работает с серьезными армированными пластиками. Можно делать масштабное макетирование. И проверять работоспособность конструкции», — сообщил первый заместитель главного конструктора завода Александр Петраковский.

При этом вторая модель в плане импортозамещения продвинулась еще дальше. Принтер не только состоит из российских комплектующих, но и создаёт сырьё, которое ранее приобреталось за рубежом. По словам главного заводского металлурга Андрея Еременко, 3D-принтер «Ларец» можно использовать в различных сферах, от медицины до газо-нефтедобывающей отрасли.

В России продолжают развивать технологии в сфере 3D. В планах конструкторов — создание песчаного 3D-принтера. Устройство будет производить сложные формы для литья металлов.