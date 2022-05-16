Чебоксары, 16 мая 2022, 09:47 — REGNUM Представители Чувашии вошли в состав делегации, сформированной Минпромторгом России для оказания помощи в восстановлении регионов Донбасса. Об этом 16 мая на планёрке в правительстве заявил глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Предваряя обсуждение основной повестки, руководитель республики остановился на вопросах оказания помощи Донбассу. По его словам, «на этой неделе или на следующей» представители Чувашии выедут в ЛДНР «в составе большой делегации» Минпромторга России.
Региональные власти отмечают, что Чувашия возьмёт под шефство Донецкий электротехнический завод, который сейчас простаивает.
«Специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чувашии заявляли, что предприятия электротехнического кластера республики готовы помощь регионам Донбасса в восстановлении электросетевого хозяйства.
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