Чебоксары, , 09:47 — REGNUM Представители Чувашии вошли в состав делегации, сформированной Минпромторгом России для оказания помощи в восстановлении регионов Донбасса. Об этом 16 мая на планёрке в правительстве заявил глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Въезд в Донецк Алтай. Отряд «Суть времени» © ИА REGNUM

Предваряя обсуждение основной повестки, руководитель республики остановился на вопросах оказания помощи Донбассу. По его словам, «на этой неделе или на следующей» представители Чувашии выедут в ЛДНР «в составе большой делегации» Минпромторга России.

«Необходимо провести первые коммуникации предприятий Чувашской Республики с предприятиями Донбасса с точки зрения их восстановления и организации деятельности. И оказать с, одной стороны, помощь, с другой — наладить кооперационные связи. […] Исходим из главного — импортозамещения, обеспечения нашего технологического суверенитета на предстоящий период», — сказал Олег Николаев.

Региональные власти отмечают, что Чувашия возьмёт под шефство Донецкий электротехнический завод, который сейчас простаивает.

«Специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чувашии заявляли, что предприятия электротехнического кластера республики готовы помощь регионам Донбасса в восстановлении электросетевого хозяйства.

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