Москва, 16 мая 2022, 09:47 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев опустился на четыре места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом 16 мая сообщается на сайте организации.
Карацев опустился с 35-го на 39-е место. Даниил Медведев остался на второй строчке рейтинга, Андрей Рублёв — на седьмой, Карен Хачанов — на 24-й.
Лидером рейтинга остается сербский теннисист Новак Джокович, который выиграл турнир в Риме. На третьем месте идёт представитель Германии Александр Зверев.
Рейтинг АТР от 16 мая:
Новак Джокович (Сербия) — 8 660 очков;
Даниил Медведев (Россия) — 7 980;
Александр Зверев (Германия) — 7 200;
Стефанос Циципас (Греция) — 6 170;
Рафаэль Надаль (Испания) — 5 525;
Карлос Алькарас (Испания) — 4 770;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 945;
Каспер Рууд (Норвегия) — 3 940;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 850;
Маттео Берреттини (Италия) — 3 805.