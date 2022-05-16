Москва, , 09:47 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев опустился на четыре места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом 16 мая сообщается на сайте организации.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

Карацев опустился с 35-го на 39-е место. Даниил Медведев остался на второй строчке рейтинга, Андрей Рублёв — на седьмой, Карен Хачанов — на 24-й.

Лидером рейтинга остается сербский теннисист Новак Джокович, который выиграл турнир в Риме. На третьем месте идёт представитель Германии Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 16 мая: