Москва, 16 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев опустился на четыре места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом 16 мая сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев

Карацев опустился с 35-го на 39-е место. Даниил Медведев остался на второй строчке рейтинга, Андрей Рублёв — на седьмой, Карен Хачанов — на 24-й.

Лидером рейтинга остается сербский теннисист Новак Джокович, который выиграл турнир в Риме. На третьем месте идёт представитель Германии Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 16 мая:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 8 660 очков;

  2. Даниил Медведев (Россия) — 7 980;

  3. Александр Зверев (Германия) — 7 200;

  4. Стефанос Циципас (Греция) — 6 170;

  5. Рафаэль Надаль (Испания) — 5 525;

  6. Карлос Алькарас (Испания) — 4 770;

  7. Андрей Рублёв (Россия) — 3 945;

  8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 940;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 850;

  10. Маттео Берреттини (Италия) — 3 805.