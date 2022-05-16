Стокгольм, , 09:49 — REGNUM Ханс Валлмарк, официальный представитель «Умеренных» по внешней политике, позитивно оценивает решение «Социал-демократов» поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT после исторического объявления партии власти 15 мая.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Я думаю, что они ставят интересы нации выше интересов своей партии», — отметил Валлмарк.

Он подчеркнул, что его партия хочет увидеть подписанную заявку на вступление Швеции в НАТО уже сегодня, 16 мая. Причем, по его словам, это могут сделать и финский власти.

«Страны-члены [НАТО] хотят принимать посильное участие, поскольку процесс происходит быстро. Мы видим их желание принять Швецию и Финляндию в НАТО, но это и чисто стратегический аспект», — добавил парламентарий.

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