Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM Бывший участник панк-рок-коллектива Blink-182 Том Делонг представил первый трейлер научно-фантастического фильма «Монстры Калифорнии» (Monsters of California) на тему конспирологии. Об этом 16 мая сообщает портал Comicbook.

Группа Blink-182 Скриншот с YouTube

Во время общения с журналистами Делонг отметил, что любой человек, который его знает, знает и о том, что он «не новичок в паранормальных явлениях». «Поэтому режиссура «Монстров Калифорнии » была легкой задачей», — сказал Делонг, добавив, что в рамках картины были объединены его увлечение необъяснимым, тяга к культуре скейтбординга, а также «нелепое чувство юмора», которое он демонстрировал, будучи участником Blink-182.

Напомним, авторы картины позиционируют её как «сказку о совершеннолетии» с элементами научной фантастики. В центре повествования находится группа подростков, исследующая паранормальные явления в южной части штата США Калифорния.

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