Ереван, , 09:42 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана начали задерживать участников протестных автопробегов, начавшихся утром 16 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Протесты в Ереване Hetq.am/Narek Aleksanyan

По данным журналистов, участники акций на автомобилях начали мешать движению на дорогах. Правоохранители после предупреждений стали силой задерживать водителей. Пока известно, что задержанных более десяти человек.

Автопробеги стартовали с пяти точек. Участники акций колоннами направились к центру столицы. Они требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, обвиняя его в политике, направленной против интересов Армении и Нагорного Карабаха.

Накануне вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что борьба за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна должна выйти на новый уровень. Кроме автопробегов планируется начать блокировать работу метро. С 17 мая до 100 групп начнут проводить акции неповиновения.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие перекрывают движение на дорогах. Лидеры протестов объявили, что на этой неделе количество акций неповиновения резко возрастёт. Они намерены добиться максимальной парализации транспортного движения в городе, включая метро.

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