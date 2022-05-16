* запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 09:41 — REGNUM Источники в уезде Хост-ва-Ференг афганской провинции Баглан сообщают, что три боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо ранены в результате нападений сил Фронта на базы и патрули талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники вечером 15 мая сообщили газете «8 Собх», что силы фронта атаковали патрульную машину талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Хушдара, убив и ранив нескольких радикалов.

Собеседники добавили, что из-за отключения телекоммуникационных сетей число потерь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате обстрелов силами фронта базы исламистов в кишлаке Сучи неизвестно. О потерях Фронта сопротивления не сообщалось.

Однако источники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжёлые потери. Согласно источникам, бои в этих районах на данный момент прекратились.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев, но неоднократно называли сообщения об атаках Фронта сопротивления пропагандой СМИ.