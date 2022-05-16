Хабаровск, , 09:46 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил перенести центральный аппарат ЛДПР на Восток, в том числе в Хабаровск. По его мнению, партия ЛДПР должна реализовывать идеи бывшего лидера Владимира Жириновского.

Михаил Дегтярев Khabkrai.ru

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Дегтярев отметил, что Жириновский не раз говорил о необходимости распределения органов власти по территории России. Были его заявления и о переносе столицы вглубь страны. Лидер ЛДПР горячо поддержал переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург.

«Центральный аппарат ЛДПР, Высший совет партии могли бы переехать на Восток. В Нижний-Новгород, Екатеринбург, Красноярск или Хабаровск. Жириновский всегда задавал тренды сам. Никого не ждал.

«Время работает на ЛДПР», — говорил Жириновский.

Хабаровск уже де-факто является столицей ЛДПР в России. Губернатор избран от ЛДПР и является руководителем ЛДПР в регионе, большинство в Законодательной Думе края принадлежит ЛДПР, Глава Комсомольска-на-Амуре и большинство депутатов местной Думы являются членами ЛДПР, крупнейшая фракция в Городской Думе Хабаровска члены ЛДПР.

У нас в Хабаровске уже готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР, готова и супер-современная телестудия ЛДПР-ТВ для вещания на всю Россию и зарубежье.

В Москве останется работать фракция ЛДПР в Государственной Думе, сенаторы России, члены ЛДПР, а также член Центральной избирательной комиссии от ЛДПР (кстати, наш представитель в ЦИК курирует ДФО).

Для взаимодействия с органами федеральной государственной власти целесообразно создать Управление Центрального аппарата ЛДПР по Москве.

В 21 веке, особенно в ковидное и пост-ковидное время с развитием современных средств связи, локация имеет всё меньшее значение. ЛДПР — это партия регионов России», — написал о своих предложения в телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛДПР готовится к историческому съезду партии, на котором определят наследника умершего Владимира Жириновского. По прогнозам экспертов, лидером вполне может стать нынешний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По мнению политолога Вячеслава Белякова, это «сомнительные перспективы».