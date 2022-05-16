Москва, , 09:40 — REGNUM Власти Ирана ожидают, что президент России Владимир Путин с ответным визитом посетит Тегеран. Об этом 16 мая рассказал иранский посол в Москве Казем Джалали.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Мы готовы в подходящие сроки принять президента Российской Федерации господина Путина в Тегеране», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Джалали отметил, что иранская сторона хотела бы принять в Тегеране саммит глав стран «астанинского формата» и утонил, что состоявшийся 19–20 января 2022 года визит президента Ирана Ибрахима Раиси стал поворотным моментом в ирано-российских отношениях.

Помимо этого, посол Ирана добавил, что в течение последних нескольких месяцев в рамках реализации договоренностей президентов России и Ирана прошли визиты многочисленных делегаций, которые представляли различные сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский посол в Москве Казем Джалали рассказал, что Россия и Иран взаимодействуют в различных сферах, включая военную.