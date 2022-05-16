Тбилиси, 16 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отправился в Брюссель для обсуждения вопросов евроинтеграции страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По данным ведомства, глава грузинской дипломатии планирует встретится с министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. Они собираются на саммит, который пройдет в Брюсселе с 16 по 18 мая.

Сообщается, что Дарчиашвили будет обсуждать вопросы, связанные с заявкой Грузии на вступление в ЕС.

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислана ей анкету-опросник. Первую часть Тбилиси передал 2 мая, вторую половину — 10 мая.