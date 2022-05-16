Белгородский район, Белгородская область, 16 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Автобус ПАЗ выгорел полностью 16 мая в микрорайоне Таврово 15/2 в пригороде Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://31.mchs.gov.ru Сгоревший автобус

Информация о пожаре поступила дежурным в 07:34. На остановке вспыхнул служебный автобус.

По предварительным данным, все пассажиры успели покинуть транспортное средство, пострадавших нет.