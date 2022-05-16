Иркутск, , 09:37 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 16 мая известило об обстоятельствах задержания подозреваемого в серии краж майнингового оборудования.

Иркутская область. Незаконный майнинг на территории ООО «Теплоснабжение» Прокуратура Иркутской области

Злоумышленник воровал машины для добычи криптовалюты в Зиминском и Заларинском районах. Преступник специально выезжал в частный сектор, присматривался к недостроенным строениям, прислушивался к характерному шуму от работы оборудования, искал вентиляционные отверстия.

Наблюдал за хозяевами участков, а когда они уезжали, вывозил на своем авто украденную технику. Общая стоимость сворованных злодеем машин превысила один миллион рублей.

Как сообщало, только за 12 мая в полицию обратились сразу двое пострадавших у которых украли майнинговое оборудование, доступ к которому был практически не ограничен.

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