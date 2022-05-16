В Приангарье раскрыта кража майнингового оборудования
Иркутск, 16 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 16 мая известило об обстоятельствах задержания подозреваемого в серии краж майнингового оборудования.
Прокуратура Иркутской области
Иркутская область. Незаконный майнинг на территории ООО «Теплоснабжение»
Злоумышленник воровал машины для добычи криптовалюты в Зиминском и Заларинском районах. Преступник специально выезжал в частный сектор, присматривался к недостроенным строениям, прислушивался к характерному шуму от работы оборудования, искал вентиляционные отверстия.
Наблюдал за хозяевами участков, а когда они уезжали, вывозил на своем авто украденную технику. Общая стоимость сворованных злодеем машин превысила один миллион рублей.
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