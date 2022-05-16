* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 16 мая, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В афганскую провинцию Гильменд на прошлой неделе были привезены 58 тел убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источники сообщили газете «8 Собх» в ночь на воскресенье, 15 мая, что радикалы были уничтожены Фронтом национального сопротивления в боях за Панджшер и Андараб.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники добавляют, что среди трупов находятся тела двух братьев из уезда Навзад этой провинции.

Сообщается, что в боях с Фронтом сопротивления наибольшие потери понесли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из южных провинций, которые добровольно направились в зону боевых действий.

Между тем Халид Амири, командующий силами фронта в этих боях, заявил, что за последние несколько дней было убито и ранено более 200 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).