Владивосток, 16 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Учебные полёты над Охотским морем выполнили противолодочные самолёты Ту-142, сообщили 16 мая в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Mil.ru Дальний противолодочный самолёт Ту-142

Плановые учебно-тренировочн­ые полёты проводились для слаживания экипажей да­льних самолётов Ту-142 и для отработки прот­иволодочных задач над Охотским морем, пояснили во флоте.

Так, экипажи двух самолётов обнаружили подлодки в рамках учений. Кроме того, они потренировались проходить заданный курс над местностью без ориентиров и пилотировать самолёты в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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