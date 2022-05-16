Самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота провели учения над Охотским морем
Владивосток, 16 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Учебные полёты над Охотским морем выполнили противолодочные самолёты Ту-142, сообщили 16 мая в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
Mil.ru
Дальний противолодочный самолёт Ту-142
Плановые учебно-тренировочные полёты проводились для слаживания экипажей дальних самолётов Ту-142 и для отработки противолодочных задач над Охотским морем, пояснили во флоте.
Так, экипажи двух самолётов обнаружили подлодки в рамках учений. Кроме того, они потренировались проходить заданный курс над местностью без ориентиров и пилотировать самолёты в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
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