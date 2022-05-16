Донецк, , 09:34 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В представительстве рассказали, что атака зафиксирована в 9:10 со стороны украинских позиций в населённом пункте Красногоровка. В сторону Петровского района Донецка выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под обстрел украинских боевиков попал населённый пункт Васильевка в ДНР.