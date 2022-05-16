Донецк, 16 мая 2022, 09:33 — REGNUM Украинские боевики за сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в результате погибли два мирных жителя. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что в результате обстрелов погибли два мирных жителей, еще одна женщина получила ранение. Также повреждено 21 домостроение в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.