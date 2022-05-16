Донецк, , 09:33 — REGNUM Украинские боевики за сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в результате погибли два мирных жителя. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 122 мм. На горловском — артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, СПГ/РПГ, АГС, зенитную установку. Выпустили 200 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли два мирных жителей, еще одна женщина получила ранение. Также повреждено 21 домостроение в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.