Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чебоксарах в праздновании Первомая приняли участие 40 тыс. жителей, Дня Победы — 70 тыс. человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 мая заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

9 мая 2022 года. «Бессмертный полк» в Чебоксарах cap.ru

Открывая заседание, руководитель республики поблагодарил жителей республики за «проявленную активность» во время празднования 1 мая и 9 мая. Также он выразил особую благодарность правоохранителям за «слаженную работу» в обеспечении общественного порядка.

Олег Николаев сообщил, что в Чебоксарах в праздновании 1 мая «единовременно приняли участие 40 тыс. человек», в День Победы — 70 тыс. жителей.

Говоря о Дне Победы, глава Чувашии отметил его значимость с «точки зрения эмоционального» состояния — «из-за всплеска нацизма и фашизма, который скопился на территории Украины»:

«В дни празднования Дня Победа эта тема непосредственно поднималась. […] Сегодняшнее поколение правнуков, внуков победителей проводит борьбу с фашизмом и нацизмом».

Как сообщало ИА REGNUM, в шествии «Бессмертного полка» в Чебоксарах приняли участие около 27 тыс. человек. Глава Чувашии Олег Николаев, поздравляя с Днём Победы, отмечал, что «сегодня мы являемся свидетелями того, что снова пришлось российскому солдату расчехлить оружие и встать на пути нацизму и фашизму на территории братской Украины»:

«Это — вынужденная мера. Так было всегда: именно российский солдат, российское оружие защищали себя и других от злого врага.».