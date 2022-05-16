Абу-Даби, , 09:33 — REGNUM Правительственная делегация Южной Кореи во главе с депутатом Национального собрания (парламента) от правящей партии «Сила народа» Чан Чжэ Воном прибыла 15 мая в ОАЭ, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Об этом сообщает KBS.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По прибытии в международный аэропорт Абу-Даби глава делегации заявил журналистам, что во время поездки южнокорейская сторона приложит усилия для углубления двусторонних отношений.

Сообщается, что 16 мая делегация встретится с избранным президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Известно, что 14 мая глава Южной Кореи Юн Сок Ёль направил телеграмму, в которой выразил соболезнования семье покойного президента и народу ОАЭ.